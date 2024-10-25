Собянин: около 500 предприятий ОПК в Москве работает на нужды СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 500 московских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работает на нужды спецоперации на Украине. Об этом Сергей Собянин рассказал ТАСС.

"Это значительная часть вообще всего российского ОПК, в том числе головные предприятия. Это конструкторские и проектные бюро, опытное производство, массовое производство", – отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели регулярно отправляют гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей новых российских регионов. Груз собирают фермеры и участники городских ярмарок. Также помощь оказывают около 100 крупных торговых центров города. Военным передают товары первой необходимости, продукты, рации, квадрокоптеры, генераторы и другое.

Между тем с момента открытия штабы "Москва помогает" уже направили порядка 150 партий грузов на новые территории страны и в приграничные регионы. Это почти 4,5 миллиона единиц товаров. Все желающие помочь могут принести в штабы продукты длительного хранения, пластиковую посуду, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.