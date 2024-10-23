Штабы "Москва помогает" собрали около 150 партий грузов гумпомощи

С момента открытия штабы "Москва помогает" направили около 150 партий грузов на новые территории России и в приграничные регионы. Это равно почти 4,5 миллиона единиц товаров.

Все желающие москвичи могут принести для курян продукты длительного хранения, пластиковую посуду, товары по уходу за детьми, лежачими и пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.