Диетолог Пичугина назвала способы "поселить" в кишечнике полезную микрофлору

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Микрофлора кишечника играет важную роль в формировании иммунитета, поэтому важно, чтобы в ней было больше полезных бактерий. Для этого рекомендуется увеличить в своем рационе количество кисломолочных и ферментированных продуктов. Об этом "Радио 1" рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

"Микрофлора кишечника поддерживает синтез иммуноглобулинов, подавляет хроническое воспаление, снижает риск развития ожирения, аллергии, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Полезные бактерии попадают в кишечник с "живыми" ферментированными продуктами, то есть полученными в результате брожения", – отметила Пичугина.

Среди таких продуктов можно выделить кисломолочные продукты, в особенности – с коротким сроком годности. К ним относятся кефир, йогурт, простокваша, ряженка, ацидофилин, творог и сыр.

"Такие продукты содержат молочнокислые бактерии, которые способны поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры человека, препятствовать гнилостным процессам и усиливать антитоксическую функцию печени", – уточнила эксперт.

Также Пичугина советует есть растительные ферментированные продукты: квашеную капусту, напиток чайного гриба, моченые яблоки, квас, хлеб со злаками и соленые овощи. Но она отмечает, что соленья должны быть приготовлены по технологии "соль-вода-пряности", их не стоит мариновать с уксусом.

Диетолог подчеркивает, что ферментированные продукты могут стать причиной дискомфорта в желудке и вздутия живота, а также усиления выработки желудочного сока, поэтому людям с болезнями ЖКТ необходимо с осторожностью есть подобную пищу.

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