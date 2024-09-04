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04 сентября, 08:00

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Диетолог Гинзбург назвал самый бодрящий завтрак

Диетолог рассказал, какой завтрак поможет взбодриться

Фото: 123RF/gingerapple

Каша, чай с лимоном, а также кофе и горький шоколад помогут взбодриться перед началом рабочего дня. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"На завтрак лучше есть сложные углеводы. Они будут постепенно расщепляться и дадут организму энергию на долгое время. Хорошим вариантом станет овсяная или гречневая каша", – указал эксперт.

После можно выпить чай с лимоном или кофе с ломтиком горького шоколада.

Чай, кофе и горький шоколад содержат кофеин, который обладает стимулирующим действием и помогает проснуться. В свою очередь, лимон – источник аскорбиновой кислоты, которая тоже дает заряд бодрости.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог

Ранее россиянам посоветовали не употреблять на завтрак слишком кислые продукты. Апельсиновый сок, кислые ягоды и фрукты натощак негативно влияют на слизистую желудка. Они обладают раздражающим действием, будут способствовать воспалению слизистой и даже развитию гастрита.

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