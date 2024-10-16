Синоптик Вильфанд: снег лежит уже на 70–75% территории РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Снег покрыл уже 70–75% территории России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, покрыты снегом практически весь Дальний Восток, почти вся Сибирь и весь Северный Урал. На европейской части России снег лежит в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Утром 14 октября в Москве выпал первый снег. При этом всего за сутки выпало 23% от месячной нормы осадков. В подмосковном Серпухове зафиксировали 22 миллиметра осадков, что составляет 38% от всего октябрьского лимита.

Между тем следующий снег в столице ожидается не раньше последней пятидневки октября, рассказал ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, наблюдаемый снежный покров вошел в список самых ранних в XXI веке. Первое место занимает 2005 год – тогда снежный покров образовался 9 октября, уточнил синоптик.