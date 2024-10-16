Синоптик Вильфанд: комфортная погода установится в Москве с 17 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Комфортная погода установится в Москве с четверга, 17 октября. Сильных похолоданий не прогнозируется, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, это связано с резким повышением давления.

"Ночные температуры будут составлять в Москве 0–2 градуса, а по области – до минус 2, потому что при прояснениях будет возможность для радиационного выхолаживания, а дневные температуры будут повышаться до 6–8, даже до 9 градусов", – приводит ТАСС слова Вильфанда.

Температура воздуха в пятницу, 18 октября, также составит 6–9 градусов, ожидаются переменная облачность и штилевой ветер переменных направлений. В выходные, 19 и 20 октября, прогнозируется переменная облачность без осадков со слабыми порывами ветра. В субботу температура поднимется до 10 градусов, а в воскресенье – до 7–12 градусов.

Между тем небольшие дожди ожидаются в Москве и Подмосковье 16 октября. По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Следующий снег в столице ожидается не раньше последней пятидневки октября, рассказал ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.