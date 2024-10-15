Синоптик Тишковец: 23% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве за минувшие сутки выпало 23% от месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков при месячной норме 70 миллиметров, в центре города, на Балчуге, – 17 миллиметров, Тушине – 18 миллиметров, Строгине – 3 миллиметра, Бутове – 6 миллиметров", – сказал Тишковец.

Кроме того, по словам синоптика, в подмосковном Серпухове выпало 22 миллиметра осадков, что составляет 38% от всего октябрьского лимита. Также больше всего осадков выпало в Горках Ленинских и Подмосковной (17 миллиметров), Мелихове и Михневе (18 миллиметров), Немчиновке (19 миллиметров).

Утром 14 октября в Москве выпал первый снег. Ночь на 14-е число стала самой холодной с начала октября – на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса. В связи с непогодой ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт.

Между тем облачная погода с небольшими и умеренными дождями ожидается в столице 15 октября. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов, по области – от 3 до 8 градусов.