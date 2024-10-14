Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала октября

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Ночь на 14 октября стала самой холодной с начала месяца. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

Она рассказала, что на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса. В подмосковных Луховицах воздух охладился до отрицательных значений, уточнила Позднякова.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что 14 октября в столице сформируется кратковременный снежный покров. Его толщина будет от 0,2 до 0,6 сантиметра.

Температура воздуха в городе ночью и днем составит от 2 до 5 градусов, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы и соответствует погоде конца октября – начала ноября, отметил он.

Кроме того, в Москве и области объявили желтый уровень опасности до вторника, 15 октября. Причиной для его введения послужили заморозки.