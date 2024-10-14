Синоптик Вильфанд: температура в Москве может составить 9–14 градусов к концу недели

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Температура в столице может подняться до 9–14 градусов в столице к концу текущей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом осадки не прогнозируются, добавил он.

"В последние дни недели температура будет около нормы, отклонения возможны на 0,5 градуса выше и на 1 градус ниже", – передает ТАСС его слова.

Облачная погода с осадками ожидается во вторник, 15 октября. Столбики термометров будут на уровне 5–7 градусов. Выпадение осадков прекратится к 12:00 в среду, 16 октября. В этот день температура будет колебаться от 3 до 5 градусов.

От минус 2 до 3 градусов прогнозируется в ночь на четверг, 17 октября. На фоне высокого давления погода будет ясной. Днем температура поднимется до 5–10 градусов, а в пятницу, 18 октября, – до 6–11 градусов.

Около 15% месячной нормы осадков ожидается в столице в понедельник, 14 октября. Утром столбики термометров оказались на уровне 4 градусов. В отдельных местах региона – в центре и на западе – показатели продолжат снижаться в течение дня.

В Москве и области объявлен желтый уровень опасности из-за заморозков. Погодные условия в столице ухудшатся под влиянием холодного атмосферного фронта.