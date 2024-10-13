Синоптик Тишковец: формирование снежного покрова ожидается в Москве 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кратковременное формирование снежного покрова произойдет в Москве в понедельник, 14 октября. Толщина составит от 0,2 до 0,6 сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в городе ночью и днем плюс 2 – плюс 5, в Подмосковье плюс 1 – плюс 6, что на несколько градусов ниже климатической нормы и соответствует погоде конца октября–начала ноября", – подчеркнул он.

По словам метеоролога, из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха температура будет ощущаться в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов. Также в этот день ожидается формирование слабого гололеда.

Как уточнил синоптик, ненастная и холодная погода с осадками сохранится до среды, 16 октября.

"По ночам +1…+6, днем +3…+8. В общей сложности за трое суток в Москве выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков", – отметил он.

Тишковец добавил, что во второй половине следующей недели инициатива перейдет к антициклону, а погода постепенно наладится. К выходным, 19 и 20 октября, в столице выглянет солнце. Температура поднимется до 12 градусов, заключил он.

Между тем синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что первый снег в Москве ожидается в городе не ранее последней декады октября. Пока в столице держится довольно теплая погода и прогнозируются осадки только в виде дождя.

