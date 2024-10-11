Синоптик Вильфанд: зимой в Москве прогнозируются 25-градусные морозы и гололедица

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Частая гололедица и морозы до минус 25 градусов ожидаются этой зимой в Москве. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает Агентство "Москва".

По его словам, гололедица и сильные морозы будут наблюдаться намного чаще в январе и феврале, чем в декабре. Кроме того, как утверждает синоптик, зимой прогнозируется частая смены погоды.

Ближайшая репетиция зимы в Москве прогнозируется 15–16 октября. В понедельник, 14 октября, начнутся дожди с мокрым снегом и похолодание. Так, ночью температура опустится до 1 градуса тепла, а днем будет составлять от 3 до 8 градусов. Однако в последующие два дня ночью температура опустится до 0–5 градусов, днем – 3–8 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец напомнил, что устойчивый снежный покров высотой в несколько сантиметров обычно устанавливается в столице только в конце ноября. Однако он предположил, что с учетом ожидаемого потепления в ноябре, эти сроки могут сдвинуться на начало декабря.

В свою очередь, синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что первый снег в Москве ожидается в городе не ранее последней декады октября. Пока в столице держится довольно теплая погода и прогнозируются осадки только в виде дождя, уточнила она.

