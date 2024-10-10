Подмосковный Минтранс рекомендовал мотоциклистам завершить мотосезон

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Поездки на мотоцикле в неустойчивую погоду могут быть опасными, поэтому мотоциклистам рекомендуется завершить мотосезон. Об этом пресс-служба подмосковного Минтранса сообщила на сайте.

В ведомстве объяснили, что низкая температура воздуха, дожди, мокрый асфальт и опавшая листва могут спровоцировать ДТП. В таких условиях у мотоциклиста снижается скорость реакции и ухудшается обзор из-за запотевшего визора.

Всем, кто завершает мотосезон, нужно подготовить мотоцикл к зиме – вымыть, протереть насухо лакокрасочные поверхности и обработать полиролью, заменить масла и фильтры, смазать резиновые элементы.

Также необходимо заменить остатки старого бензина новым, добавить стабилизатор, снять аккумулятор и оставить его до нового сезона в отапливаемом помещении, рассказали в Минтрансе.

Ранее в Госдуме предложили сделать для мотоциклистов проезд по платным дорогам дешевле. Авторы инициативы посчитали нелогичным, что тариф для мототехники и легковых машин одинаковый, ведь мотоциклы из-за своего небольшого веса наносят меньше вреда дорожному покрытию.