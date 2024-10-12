Системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим работы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Системы теплоснабжения Москвы были переведены на зимний режим работы, сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы.

"Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке, все прошло штатно и в соответствии с утвержденными графиками. Организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций – офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", – приводит ведомства слава заммэра Петра Бирюкова.



В 2024 году отопительный сезон в Москве начался позже за счет хорошей погоды, которая сохранялась в городе на протяжении всего сентября.

В общей сложности к холодному времени года специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в числе которых было более 34 тысяч жилых домов.

При этом в работы подошли к концу в период до 25 августа. За это время были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, за счет чего удалось заранее выявить ненадежные участки и провести на них ремонт. Эти работы позволят обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в осенне-зимний сезон, подчеркнули представители хозяйства.

К работам по обеспечению пуска тепла были привлечены несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур. Кроме того, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады.

Вместе с тем с начала года специалисты Мосгаза провели работы по обновлению фасадных газопроводов по 117 адресам в Москве. Общая длина отремонтированных сетей составила более 11,8 километра.

