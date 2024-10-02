Депутат Чаплин: перед отопительным сезоном нужно проверить все трубы и котлы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трубы, радиаторы и котлы нужно проверить на наличие ржавчины, течей и механических повреждений в квартире или доме перед началом отопительного сезона. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы и главу Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

Как он утверждает, даже незаметные проблемы могут привести к поломкам, поэтому неисправные детали рекомендуется заменить.

"Особенно это относится к радиаторам, вентилям и соединительным узлам. Удалите воздух из радиаторов для равномерного распределения тепла", – предупредил Чаплин.

Депутат также призвал установить уплотнители в щелях окон и дверей, которые позволят сохранить тепло в помещении. Также он посоветовал купить термостаты, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещениях и сэкономить на отоплении.

"Разделение зон обогрева – это особенно актуально для больших домов. Поддерживайте меньшую температуру в редко используемых комнатах", – объяснил Чаплин.

Кроме того, необходимо позаботиться об очистке дымохода при наличии печи или камина, а также убедиться в правильной работе вентиляции, чтобы снизить риск появления плесени и улучшить качество воздуха в квартире.

В рамках программы капремонта в 812 многоквартирных домах Москвы заменили системы отопления. Рабочие произвели замену изношенных трубопроводов, отопительных приборов, опор и соединительных элементов. Это позволит обеспечить работу в холодный сезон без сбоев.

