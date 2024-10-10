Фасадные газопроводы отремонтированы по 117 адресам в Москве

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

С начала года специалисты Мосгаза провели работы по обновлению фасадных газопроводов по 117 адресам в Москве. Общая длина отремонтированных сетей составила более 11,8 километра, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фасады зданий скрывают за собой важные инженерные коммуникации, включая газопроводы, которые обеспечивают бесперебойную подачу газа в дома.

Ремонт фасадных газопроводов – сложный процесс диагностики, планирования и использования передовых технологий. Для диагностики газопроводов применяется многоуровневая система, которая позволяет точно определить степень износа и необходимость ремонта.

На первом этапе ремонта специалисты анализируют все доступные данные о газопроводе, чтобы разработать четкий план работ и подобрать необходимое оборудование.

Затем сотрудники Мосгаза выявляют дефекты и повреждения, определяют необходимость инструментального обследования. С помощью современного оборудования специалисты проводят детальный анализ газопровода, чтобы обнаружить скрытые дефекты.

После этого оценивается состояние газопровода, планируются необходимые ремонтные работы и выбирается оптимальный вариант – устранение дефектов или замена участка.

Такая подробная диагностика фасадных газопроводов позволяет объективно и точно определить категорию технического состояния и физический износ, а также дать рекомендации по проектированию новой газовой трубы или ремонту существующей.

Во время ремонта специалисты устанавливают запасной маршрут для газа, что позволяет избежать отключения потребителей от услуги.

Между тем специалисты проверили более 65% газовых плит в Москве с начала 2024 года. Этот показатель соответствует почти 1,2 миллиона плит, которые эксперты оценили на работоспособность и соответствие требованиям безопасности.

При этом все нарушения, выявленные в ходе проверок, оперативно устраняются. Вопросы газовой безопасности находятся в городе на особом контроле.