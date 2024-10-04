Более 65% газовых плит проверили в Москве с начала года

Фото: Агентство Москва/Юлия Иванко

Специалисты проверили более 65% газовых плит в Москве с начала 2024 года, сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Этот показатель соответствует почти 1,2 миллиона плит, которые эксперты оценили на работоспособность и соответствие требованиям безопасности, уточнил заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, вопросы газовой безопасности находятся в городе на особом контроле. Так, каждый год в столице проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда Москвы.

При этом все нарушения, выявленные в ходе проверок, оперативно устраняются. Специалисты также инструктируют жителей и выдают им памятки по пользованию плитами.

В среднем газовая плита может прослужить 10–12 лет. Затем происходят износ газовых кранов, деформация рассекателей горелок и нарушения в теплоизоляции духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов становится невозможно, в связи с чем необходимо проводить замену.

Представители ведомства также обратили внимание, что газовая плита обязательно должна быть оборудована системой "газ-контроль", способной приостановить подачу газа, если пламя в горелке погасло.

При этом ответственность за содержание плит в надлежащем состоянии и замену газового оборудования лежит на собственнике или нанимателе жилого помещения.

Горожане могут уточнить дату визита специалиста в объявлениях на информационных стендах, которые находятся в подъездах и во дворах, или на сайте МОСГАЗа.

Ранее москвичей предупредили об участившихся случаях мошенничества, когда в квартиры горожан под видом сотрудников коммунальных служб приходят злоумышленники.

Под влияние аферистов подпадают пожилые люди. Мошенники предлагают им услуги по поверке или замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются продать дорогостоящее оборудование.