Депутат Чаплин: для пенсионеров и инвалидов предусмотрены льготы на оплату ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Избежать переплат за коммунальные услуги помогут льготы для разной категории граждан: пенсионеров, инвалидов, ветеранов, военных и многодетных семей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиту Чаплина.

По словам депутата, этим вопросом занимаются региональные власти. Так, в Санкт-Петербурге пенсионеры, имеющие трудовой стаж в размере 40–45 лет, могут получить скидку 50%. Кроме того, Чаплин указал на некоторые регионы, где пожилые граждане, возраст которых составляет больше 70 лет, могут получить обратно половину средств, внесенных за капремонт. В Москве, по его словам, пенсионеры старше 80 лет могут не платить за вывоз коммунальных отходов.

Также могут претендовать на компенсацию взносов на ЖКУ в размере 50% и капремонт инвалиды всех групп и семьи с детьми-инвалидами, а ветеранам боевых действий предоставляется льгота на оплату собственного и арендованного жилья в размере 50%.

"Военные, служащие по контракту и сотрудники спецслужб могут рассчитывать на компенсацию в случае, если расходы на ЖКУ превышают 10% их дохода, а военные пенсионеры и лица с более чем 20-летним стажем службы могут получить льготы в размере 30–60%", – добавил член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Многодетные семьи, по его словам, могут рассчитывать на минимальную федеральную скидку в размере 30% на оплату коммунальных услуг.

Между тем Федеральная антимонопольная служба подключилась к ситуации с изменением тарифов на коммунальные услуги и возьмет ее под свой контроль. Такое решение было принято по причине того, что в разных городах структура платы граждан отличается.

Органы тарифного регулирования регионов устанавливают конечные тарифы в пределах установленных значений, что позволяет обеспечить работу этой отрасли экономики. Граждане могут обратиться в государственную жилищную инспекцию своего региона, если обнаружат нарушения при начислении платы в квитанциях.

