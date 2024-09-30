ФАС будет контролировать изменение тарифов на коммунальные услуги

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует изменение тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По каждому субъекту РФ устанавливается свой индекс платы граждан, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства РФ индекса по отдельным городам на основании решений глав регионов", – пояснили в службе.

Такое решение связано с тем, что в разных городах структура платы граждан отличается, а также с потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры.

Органы тарифного регулирования регионов устанавливают конечные тарифы в пределах установленных значений, что позволяет обеспечить работу этой отрасли экономики.

В 2023 году территориальным органам ФАС дали право проверять тарифы. Это привело к удвоению количества выявленных нарушений в сфере тарифного законодательства по сравнению с 2023 годом.

Также служба предписала исключить 8,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств в 2024 году. Эти средства не будут учитываться при установлении тарифов в будущем, что снизит нагрузку на потребителей, включая население.

Граждане могут обратиться в государственную жилищную инспекцию своего региона, если обнаружат нарушения при начислении платы в квитанциях. Льготные категории населения могут воспользоваться адресной поддержкой по оплате коммунальных услуг.

"ФАС России продолжает совершенствование механизма дифференцированных тарифов на электроэнергию. Он был разработан для сокращения перекрестного субсидирования и небытового потребления. Например, значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам для населения в коммерческих целях, в том числе для "серого" майнинга", – отметили в пресс-службе.

Ведомство подготовило проекты документов, которые будут помогать в борьбе с "серыми" майнерами. Теперь они будут платить за электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, снижая нагрузку на бизнес и бюджетные организации.

Ранее ФАС поддержала рост штрафов за нарушения в рекламе финансовых услуг. По мнению службы, штрафы должны составлять от 3 до 5 миллионов рублей. В настоящее время юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. От 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей можно лишиться за нарушения в рекламе кредитов.