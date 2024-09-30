30 сентября, 08:52Экономика
ФАС поддержала рост штрафов за нарушения в рекламе финансовых услуг
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Федеральная антимонопольная служба поддержала идею об увеличении штрафов за нарушения в сфере рекламы финансовых услуг. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Карину Таукенову.
Штрафы должны составлять от 3 до 5 миллионов рублей, считает она.
В настоящее время юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. От 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей можно лишиться за нарушения в рекламе кредитов. При этом такой их объем может вызывать у кредитных организаций беспокойство только из-за репутационных издержек, отметила Таукенова.
В свою очередь, выгода от продвижения банковских продуктов и привлечения новых клиентов может компенсировать "расходы" на рекламу с нарушениями.
Замглавы ФАС предполагает, что Госдума и Совфед могут выступить с новыми предложениями по урегулированию ситуации в указанной сфере.
Специалисты выявили значительное количество нарушений в сфере рекламы финансовых услуг. Так, в первой половине 2024 года их доля составила 15%. Проблема заключается в том, что банки не предоставляют клиентам полную информацию о своих продуктах, акцентируя внимание на выгодных условиях, но не раскрывая все существенные детали, объяснила Таукенова.
Ранее Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении Сбербанка из-за возможного нарушения законодательства о рекламе. Лозунг на рекламном баннере "Снова признана лучшей в стране" стал поводом к возбуждению дела. Закон требует, чтобы при использовании сравнительных характеристик в рекламе были указаны объективные критерии сравнения.