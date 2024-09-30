ФАС поддержала рост штрафов за нарушения в рекламе финансовых услуг

Фото: depositphotos/mizar_219842

Федеральная антимонопольная служба поддержала идею об увеличении штрафов за нарушения в сфере рекламы финансовых услуг. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Карину Таукенову.

Штрафы должны составлять от 3 до 5 миллионов рублей, считает она.

В настоящее время юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. От 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей можно лишиться за нарушения в рекламе кредитов. При этом такой их объем может вызывать у кредитных организаций беспокойство только из-за репутационных издержек, отметила Таукенова.

В свою очередь, выгода от продвижения банковских продуктов и привлечения новых клиентов может компенсировать "расходы" на рекламу с нарушениями.

Замглавы ФАС предполагает, что Госдума и Совфед могут выступить с новыми предложениями по урегулированию ситуации в указанной сфере.

Специалисты выявили значительное количество нарушений в сфере рекламы финансовых услуг. Так, в первой половине 2024 года их доля составила 15%. Проблема заключается в том, что банки не предоставляют клиентам полную информацию о своих продуктах, акцентируя внимание на выгодных условиях, но не раскрывая все существенные детали, объяснила Таукенова.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении Сбербанка из-за возможного нарушения законодательства о рекламе. Лозунг на рекламном баннере "Снова признана лучшей в стране" стал поводом к возбуждению дела. Закон требует, чтобы при использовании сравнительных характеристик в рекламе были указаны объективные критерии сравнения.