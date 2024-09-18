ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы кредитной карты

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала разбирательство в отношении Сбербанка из-за возможного нарушения законодательства о рекламе. Лозунг на рекламном баннере "Снова признана лучшей в стране" стал поводом к возбуждению дела. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В случае подтверждения нарушения организации грозит штраф. Закон "О рекламе" требует, чтобы при использовании сравнительных характеристик в рекламе были указаны объективные критерии сравнения.

Между тем ФАС вынесла предупреждение авиакомпании "Победа" по факту наличия вариативного размера штрафа, который взыскивали с пассажиров за внесение изменений ФИО в билете. Корректировка предполагала штраф от 500 до 5 000 рублей, в чем ФАС зафиксировала злоупотребление доминирующим положением.

