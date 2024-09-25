ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за рекламы счета для бизнеса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Реклама счета для бизнеса Альфа-Банка была признана ненадлежащей из-за отсутствия существенных условий финансовых услуг, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Как пояснили в ведомстве, с жалобами на рекламу в Московском метрополитене обратились граждане.

"В ней содержались следующие утверждения: "Платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей". Однако на официальном сайте банка было указано, что такие условия действуют только для клиентов с подпиской, а лимит по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляет 10 миллионов рублей в месяц", – пояснили в ФАС.

В службе отметили, что такая реклама может вводить потребителей в заблуждение. Также она содержит признаки нарушения закона о рекламе. По данному факту ФАС возбудила дело, банку грозит штраф.

В июле ФАС уже возбуждала дело в отношении Альфа-Банка и "Яндекс Еды" из-за рекламы о кешбэке. Тогда информация о максимальной сумме кешбэка в размере 500 рублей также размещалась недоступным для восприятия способом.

Позже банк также был оштрафован на 500 тысяч рублей за рекламу кредитной карты, так как в ней отсутствовала информация о существенных условиях финансовой услуги. Сведения о полной стоимости финансовой услуги и ее условиях были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.