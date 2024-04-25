ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вклада

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, в рекламе кредитной организации существенные условия вклада указывались трудным для восприятия шрифтом. Из-за этого потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков.

Служба отметила, что в случае установления нарушения банк привлекут к административной ответственности.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Обращение в ФАС направил один из телезрителей. Он рассказал, что в своей рекламе банк обещал начислить клиенту баллы при открытии счета. Однако информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась мелким шрифтом в течение короткого промежутка времени.

Ведомство считает, что такие действия банка могут вводить клиентов в заблуждение. Специалисты службы намерены детально изучить ролик и в случае обнаружения нарушений выписать компании штраф.