ФАС оштрафовала Альфа-Банк на 500 тыс рублей за рекламу кредитной карты

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала АО "Альфа-Банк" на 500 тысяч рублей за некорректную рекламу кредитной карты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в ФАС, в рекламе, на которую пожаловались граждане, отсутствовала информация о существенных условиях финансовой услуги.

"В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании, о бесплатном снятии наличных с кредитной карты и ежемесячном кешбэке от 30 до 50%", – говорится в сообщении ведомства.

При этом сведения о полной стоимости финансовой услуги и ее условиях были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. В ФАС напомнили, что подобные действия являются нарушением закона о рекламе, так как могут ввести потребителей в заблуждение.

В июле ФАС уже возбуждала дело в отношении Альфа-Банка и "Яндекс Еды" из-за рекламы о кешбэке. Тогда информация о максимальной сумме кешбэка в размере 500 рублей также размещалась недоступным для восприятия способом.

До этого ведомство завело дело против ПАО "МТС" из-за необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи. Согласно данным службы, в апреле – мае текущего года связь выросла в цене в среднем на 8% более чем для 30 миллионов абонентов. ФАС провела анализ ситуации и выяснила, что повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным.