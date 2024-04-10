ФАС возбудила дело в отношении издательства "Просвещение"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", решив, что оно нарушает антимонопольное законодательство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты службы пришли к выводу, что издательство доминирует на рынке книгоиздательства.

"ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку", – говорится в сообщении.

Если же предварительные данные службы подтвердятся, издательство могут оштрафовать.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка. В ведомстве решили, что организация нарушила закон о рекламе. Причиной стал мелкий шрифт об условиях акции в одном из роликов банка на ТВ.

