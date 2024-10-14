Синоптик Вильфанд: повышение температуры прогнозируется в Москве к концу недели

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Повышение температуры до 12 градусов прогнозируется в Москве к концу недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В середине октября наступает период с красивым названием "предзимье". Этот период связан с изменением циркуляции, которая характерна для этого времени года. Это будет приводить к частым изменениям условий погоды", – цитирует Вильфанда "Интерфакс".

По словам синоптика, самым холодным днем на этой неделе будет понедельник. Во вторник, 15 октября, температура в Москве поднимется до 5–7 градусов. Дождь также будет ослабевать, мокрого снега не прогнозируется.

Вильфанд отметил, что давление к четвергу, 17 октября, поднимется до 760 миллиметров ртутного столба, что также приведет к изменениям погоды. В среду и четверг ночная температура составит от 3 до 5 градусов, днем – 6–8 градусов.

"В субботу (19 октября. – Прим. ред.) температура ночью – минус 1 – плюс 4 градуса, а днем уже будут столбики термометров стремиться и даже переваливать через 10-градусную отметку, 10–11 градусов. В воскресенье (20 октября. – Прим. ред.) уже и ночная температура повыше – около 4–5 градусов, и дневная температура уже в диапазоне 8–13 по области, а в Москве – 11–12 градусов", – заключил Вильфанд.

Ранее москвичам рассказали, что предстоящая зима в столице начнется с минус 15 градусов и прогнозируется достаточно холодной. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов уточнил, что холодный сезон будет сопровождаться колебаниями воздуха, снегопадами и кратковременными потеплениями.

Тем временем 14 октября в Москве выпал первый снег. Кроме того, ночь на 14-е число стала самой холодной с начала месяца. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса.