Синоптик Ильин: зима в Москве начнется с морозов до минус 15 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предстоящая зима в Москве начнется с минус 15 градусов и прогнозируется достаточно холодной, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с телеканалом "360".

Эксперт уточнил, что холодный сезон будет сопровождаться колебаниями воздуха, снегопадами и кратковременными потеплениями. По его прогнозу, в столицу серьезные морозы придут в конце первой декады декабря.

При этом оттепели в первый зимний месяц не ожидается, ее заменят слабые морозы, а к концу декады похолодает уже до минус 20 градусов, отметил Шувалов.

В свою очередь, в Якутии и на Чукотке в декабре ожидается средняя температура от минус 30 градусов и ниже, подчеркнул синоптик. Между тем на юге России прогнозируется от 5 до 10 градусов тепла, но с ночными заморозками.

В январе, по расчетам синоптика, на большей части России ожидается умеренно морозная погода, например в Центральном федеральном округе предварительно будет около минус 10 градусов. Немного упадет температура в Поволжье и на Урале – от минус 12 до минус 16 градусов со снегопадами и метелями, отметил метеоролог.

При этом в Сибири и на Дальнем Востоке погода будет еще суровее, ожидаются сильные холода, подчеркнул Шувалов. Например, в Якутии температура воздуха опустится до 50 градусов мороза, а также пройдут обильные снегопады.

Однако к середине месяца температура воздуха снова заметно понизится, а вот к концу снова ожидается тепло, заключил Шувалов.

Тем временем 14 октября в Москве выпал первый снег. Его зафиксировали в ТиНАО. Кроме того, ночь на 14-е число стала самой холодной с начала месяца. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса.

Из-за непогоды подмосковных водителей попросили быть внимательнее и аккуратнее. По данным "Автодора", мокрый снег ожидается как на трассе М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", так и на М-4 "Дон", М-11 "Нева"и М-12 "Восток".