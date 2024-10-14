ЦОДД порекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям и гостям Москвы рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды. Такое сообщение передал департамент транспорта столицы, ссылаясь на слова ЦОДД.

В настоящий момент в городе уже идет дождь, однако до конца дня ожидается мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду. Интенсивное движение уже фиксируется на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Ярославском шоссе в районе в районе Северянинского путепровода по направлению в центр и на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста.

Из-за непогоды также рекомендовано быть внимательными и аккуратными водителям Подмосковья, отметили в областном Минтрансе. Ночью в регионе ожидается температура до 0 градусов, предупредили в пресс-службе.

"К выходным опять ненадолго потеплеет. Не отвлекайтесь и будьте аккуратны на дорогах", – призвали там.

Водителям стоит соблюдать скорость и дистанцию, не делать резких маневров, а пешеходам – носить светоотражатели в вечернее время и осторожно переходить дорогу. Так, по данным "Автодора", мокрый снег ожидается как на трассе М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", так и на М-4 "Дон", М-11 "Нева"и М-12 "Восток".

Тем временем желтый уровень опасности будет действовать на территории Москвы и Подмосковья до вторника, 15 октября, из-за ожидаемых заморозков в ночное время. При этом прошедшая ночь на 14-е число уже стала самой холодной с начала октября – на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса.

