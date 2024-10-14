Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за их возможного падения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили в условиях непогоды. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

По данным ведомства, в городе фиксируются случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают их и вывозят.

В свою очередь, специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что с начала суток 14 октября в Москве выпало почти 15% месячной нормы осадков.

"Снег в Москве на Покров 14 октября в XXI веке стал почти легендой. Климат теплеет – какой уж снег в середине осени? А в текущем месяце он стал реальностью, да еще какой", – написала она в своем телеграм-канале.

К 18:00 в столице сперва в виде дождя, а затем и мокрого снега в среднем выпало около 10 миллиметров осадков. Месячная норма осадков в столице для октября составляет 70 миллиметров. Мокрый снег покрыл землю высотой в 2–3 сантиметра. Синоптик напомнила, что в последний раз в Москве такая ситуация отмечалась в 2007 году.

"Тогда тоже за сутки пейзаж превратился из осеннего в зимний. И 15 октября 2007 года высота снежного покрова на ВДНХ составила 2 сантиметра. Скорее всего, и завтра метеостанции впервые в этом сезоне измерят высоту снежного покрова", – заключила Позднякова.

Утром 14 октября в Москве выпал первый снег. При этом прошедшая ночь стала самой холодной с начала октября – на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса, а в подмосковных Луховицах воздух охладился до отрицательных значений.

Из-за ожидаемых заморозков в ночное время на территории Московского региона будет действовать желтый уровень опасности вплоть до 15 октября. В ночь на вторник температура в Москве перейдет через отметку в ноль градусов в сторону отрицательных значений. Осадки в виде мокрого снега и дождя продолжатся.

В связи с непогодой ЦОДД посоветовал москвичам пересесть на городской транспорт. Интенсивное движение было зафиксировано на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Ярославском шоссе в районе в районе Северянинского путепровода по направлению в центр и на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста.

В свою очередь, сервисы "Яндекс", "Яндекс Go", Whoosh и "МТС Юрент" в связи с непогодой временно приостановили работу в Москве. Их работу планируется возобновить в ближайшие дни.

Между тем аэропорт Шереметьево рекомендовал пассажирам планировать заблаговременный выезд в аэропорт. Кроме того, пассажирам посоветовали добираться в аэропорт на поездах "Аэроэкспресс". Шереметьево продолжает обеспечивать обслуживание пассажиров и авиакомпаний по расписанию.