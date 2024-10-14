Минусовая температура ожидается в Москве в ночь на 15 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ночь на вторник, 15 октября, температура в Москве перейдет через отметку в ноль градусов в сторону отрицательных значений, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

По данным ведомства, осадки в виде мокрого снега и дождя продолжатся. Автомобилистов в связи с непогодой призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Утром 14 октября в Москве выпал первый снег. При этом прошедшая ночь стала самой холодной с начала октября – на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса, а в подмосковных Луховицах воздух охладился до отрицательных значений.

Из-за ожидаемых заморозков в ночное время на территории Московского региона будет действовать желтый уровень опасности вплоть до 15 октября.

В связи с непогодой ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт. Интенсивное движение было зафиксировано на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Ярославском шоссе в районе в районе Северянинского путепровода по направлению в центр и на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста.

В свою очередь, сервисы "Яндекс", "Яндекс Go", Whoosh и "МТС Юрент" в связи с непогодой временно приостановили работу в Москве. Их работу планируется возобновить в ближайшие дни.

Между тем аэропорт Шереметьево рекомендовал пассажирам планировать заблаговременный выезд в аэропорт. Кроме того, пассажирам посоветовали добираться в аэропорт на поездах "Аэроэкспресс". Шереметьево продолжает обеспечивать обслуживание пассажиров и авиакомпаний по расписанию.

