Шереметьево рекомендовал выезжать в аэропорт заранее из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Шереметьево рекомендовал пассажирам планировать заблаговременный выезд в аэропорт из-за снегопада, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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Кроме того, пассажирам посоветовали добираться в аэропорт на поездах "Аэроэкспресс". Там также отметили, что Шереметьево продолжает обеспечивать обслуживание пассажиров и авиакомпаний по расписанию.

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Между тем "Яндекс" в связи с непогодой в столице принял решение ограничить скорость самокатов до 15 километров в час, а также призвал горожан отказаться от поездок, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Отмечается, что пользователи могут в любой момент поставить на паузу поездку, чтобы переждать непогоду.

Утром 14 октября в Москве выпал первый снег. При этом прошедшая ночь стала самой холодной с начала октября – на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса, а в подмосковных Луховицах воздух охладился до отрицательных значений.

Из-за ожидаемых заморозков в ночное время на территории столицы и Подмосковья будет действовать желтый уровень опасности вплоть до 15 октября.

В связи с непогодой ЦОДД порекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт. Интенсивное движение было зафиксировано на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Ярославском шоссе в районе в районе Северянинского путепровода по направлению в центр и на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста.

