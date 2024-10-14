Медведь Гром из Московского зоопарка встретил первый снег. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного зоосада.

"Гром, как настоящий русский богатырь, не боится непогоды и встретил ледяной град с гордо поднятым носом, выдыхая облачка горячего воздуха", – говорится в публикации.

В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка совместно с Союзом зоопарков и аквариумов РФ, Народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей эвакуировали Грома из города Кременная в ЛНР. Там он на протяжении 10 лет жил на территории пивного завода, где о медведе заботились местные сотрудники.

В конце августа этого года спасенного в Донбассе бурого медведя перевезли из центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию столичного зоопарка.

