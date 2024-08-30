Медведя Грома перевезли на городскую территорию Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли 26 августа из центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что первое время он будет на карантине в не экспозиционном вольере. Ветеринары планируют провести комплексную диагностику его здоровья, после чего дадут рекомендации по уходу за ним.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в центре воспроизводства Грома поселили в тихом уголке, где зоологи соорудили для него искусственную берлогу. Таким образом, он впервые в жизни смог выспаться зимой 2023 года.

"Зимой этого года Гром снова успешно вошел в спячку, проснувшись весной. Зоологи отслеживали его состояние и решили, что сейчас он готов к переезду на городскую территорию зоопарка", – добавила она.

Медведь будет жить в вольере на экспозиции "Остров зверей" по соседству со львами. Специалисты в круглосуточном режиме заботятся о состоянии Грома, обеспечивая ему комфортные условия содержания.

В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка совместно с Союзом зоопарков и аквариумов РФ, Народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей эвакуировали Грома из города Кременная в ЛНР. Там он на протяжении 10 лет жил на территории пивного завода, где о медведе заботились местные сотрудники.

Ранее двухмесячного львенка нашли местные жители на севере Подмосковья. Специалисты Дмитровской ветеринарной станции приехали на место и осмотрели животное. Львенок оказался средней упитанности, с чистой шерстью. Однако из-за того, что у него отсутствовал чип и его происхождение не было известно, то животное пришлось разместить в местный центр реабилитации в закрытый вольер.

Позже другого истощенного львенка сдали в ветеринарную клинику на Нагатинской набережной. Предыдущие владельцы так и не вернулись за ним. Межрайонная природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки животного.