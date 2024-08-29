Светлана Акулова представила проект "Готовимся к школе с Московским зоопарком"

Фото: Евгений Земцов

В рамках форума-фестиваля "Москва 2030" и специальной программы Московского зоопарка гендиректор зоосада Светлана Акулова рассказала о проекте, объединяющем цикл мастер-классов для подготовки детей к учебному процессу.

"Интерактивные мероприятия, посвященные животным, растениям и природе в целом, – прекрасный способ погрузить детей в школьную программу, заинтересовать их учебными темами и показать, что обучение может быть не просто познавательным, но еще и очень увлекательным", – сказала Акулова.

Она добавила, что в Московском зоопарке подобные мероприятия развивают уже несколько лет.

"Мы видим очень позитивный отклик на такие занятия. Детям нравится изучать природу в непосредственном контакте с ней, рассматривать животных, наблюдать за их поведением, находить закономерности и делать открытия, которые вдохновляют их на более глубокое изучение темы", – отметила Акулова.

В рамках цикла "Готовимся к школе с Московским зоопарком" в парке "Музеон" 29 августа 2024 года прошло два мастер-класса: занятие по рисованию "Художник-анималист" и занятие "Гербарии". Занятия провели преподаватель студии "Художник-анималист" центра анималистического искусства "Арт-Зебра", художник, член Московского художественного фонда Ольга Судовцова и биолог, преподаватель программы "Травки-муравки" проекта "Московское долголетие" Татьяна Смирнова.

На мастер-классах в "Музеоне" участники сделали наброски-скетчи, гербарии, нарисовали картины. Гости программы попробовали изобразить живых существ, осваивая различные техники с использованием разнообразных материалов. Преподаватели мастер-классов рассказали об основах композиции, пропорции, фактуры и колористики.

Между тем первоклассники и один из их родителей смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге на Воробьевых горах в День знаний, 1 сентября. Акция начнет действовать в 11:00. Для бесплатного проезда необходимо будет подтвердить возраст ребенка или факт его обучения в первом классе.

