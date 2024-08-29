Собянин: в Филимонковском районе открывается новое здание школы № 1392

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новое здание школы № 1392 открывается в Филимонковском районе. Учебный корпус на улице Братьев Бромлей рассчитан на 1 100 учеников, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что в здании сделали универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, медиатеку, спортивные залы, пространство для занятий живописью, помещения для танцевального и шахматного кружков.

"Важная часть школы – многофункциональное многосветное пространство, где можно проводить школьные мероприятия, занятия по танцам и актерскому мастерству, педсоветы и встречи с родителями", – подчеркнул мэр Москвы.

На территории школы специалисты обустроили спортивные площадки, дорожки для прыжков в длину и бега, зону воркаута и пространство для отдыха.

Собянин подчеркнул, что первые ученики смогут попасть в здание уже 2 сентября, в День знаний.

За последние годы в Филимонковском районе появились около 20 новых школ и детских садов. В ближайшие недели там откроется также поликлиника для детей и взрослых.

Между тем в Багратионовском проезде столичного района Филевский Парк идет строительство новой школы на 375 мест. Ее возводят в рамках Адресной инвестиционной программы. Сейчас готовность школы составляет около 80%. Завершить строительные работы планируют уже в 2024 году.

