Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 16 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 16 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

К выходным, 19 и 20 октября, в Москве ожидается потепление до 10 градусов. До этого температура воздуха на неделе будет держаться на уровне 6–8 градусов.

Следующий снег в столице ожидается не раньше последней пятидневки октября, рассказал ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.