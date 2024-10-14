Сервисы проката электросамокатов в Москве временно приостановили работу из-за снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервисы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go" временно приостановили работу электорсамокатов и электровелосипедов в Москве из-за непогоды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы сервисов.

Как только температура повысится и снег на улицах растает, возможность поездок вернется.

"Погода испортилась, и мы включили режим паузы. Самокаты не боятся холода и влаги, поэтому они остаются на улицах, но на время непогоды недоступны для поездок. В приложении сервиса пользователи получили специальное уведомление. Как только в течение дня или завтра температура повысится и снег на улицах растает, возможность поездок вернется", – заявили в пресс-службе Whoosh.

В свою очередь, столичный Дептранс в телеграм-канале подтвердил приостановку работы сервисов аренды самокатов. Заммэра Максим Ликсутов подчеркнул, что поездки на электросамокатах в снежную погоду могут быть опасны для пользователей.

Также в ведомстве рекомендовали владельцам личных самокатов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом.

Утром 14 октября в Москве выпал первый снег. При этом прошедшая ночь стала самой холодной с начала октября – на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса, а в подмосковных Луховицах воздух охладился до отрицательных значений.

Из-за ожидаемых заморозков в ночное время на территории Московского региона будет действовать желтый уровень опасности вплоть до 15 октября. В ночь на вторник температура в Москве перейдет через отметку в ноль градусов в сторону отрицательных значений. Осадки в виде мокрого снега и дождя продолжатся.

В связи с непогодой ЦОДД посоветовал москвичам пересесть на городской транспорт. Интенсивное движение было зафиксировано на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Ярославском шоссе в районе в районе Северянинского путепровода по направлению в центр и на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста.

