Синоптик Тишковец: временный снежный покров сформировался в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временный снежный покров образовался в столице, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, такого не было на Покров 32 года.

"На опорной столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 1 сантиметр. Обычно такой снежный покров бывает только в конце ноября. Однако ввиду скорого потепления весь снег в ближайшие 24–36 часов растает", – приводит РИА Новости его слова.

При этом в Московской области снег на уровне 1 сантиметра наблюдается в Кашире, Павловском Посаде и Наро-Фоминске, 3 сантиметра – в Дмитрове, 4 сантиметра – в Серпухове и 5 сантиметров – в Михайловском и Красной Пахре.

Эксперт обратил внимание, что до этого снег на Покров фиксировали в 2013, 2007, 1992, 1977, 1975 и 1973 годах. При этом станция на ВДНХ фиксировала снег в середине октября только в 1959 году – 1 сантиметр, в 1973 году – 2 сантиметра, в 1976 году – 4 сантиметра и в 1992 году – 3 сантиметра.

Улучшение погодных условий ожидается к концу рабочей недели, температура может вырасти до 10 градусов, добавил Тишковец.

Утром 14 октября в Москве выпал первый снег. ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за непогоды.

За минувшие сутки выпало 23% от месячной нормы осадков. При этом в подмосковном Серпухове зафиксировали 22 миллиметра осадков, что составляет 38% от всего октябрьского лимита.

