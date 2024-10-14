Аэропорты Москвы работают штатно на фоне непогоды

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Столичные аэропорты работают штатно на фоне непогоды и снегопада, передает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, 14 октября с 07:00 до 19:00 по московскому времени в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский было проведено пять контрольных чисток взлетно-посадочных полос.

"За рассматриваемый период по метеоусловиям отмен рейсов не было. Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны шесть рейсов", – добавил Кореняко.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал в телеграм-канале, что 14 октября в столице за 12 часов выпало 12 миллиметров осадков, или 17% от месячной нормы, в Подмосковье же больше всего осадков зафиксировано в Серпухове – 17 миллиметров, или 30% от нормы октября.

Утром 14 октября в Москве выпал первый снег. При этом прошедшая ночь стала самой холодной с начала октября – на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса, а в подмосковных Луховицах воздух охладился до отрицательных значений.

Из-за ожидаемых заморозков в ночное время на территории Московского региона будет действовать желтый уровень опасности вплоть до 15 октября.

