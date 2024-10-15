Песков поздравил россиян с первым снегом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поздравил жителей России с первым снегом, который выпал в столице днем ранее.

"Всех с первым снегом, который в Москве у нас прошел, во многих регионах он прошел ранее, потихоньку приближаемся к зиме", – отметил пресс-секретарь главы государства.

Снежный покров в этом году вошел в список самых ранних в XXI веке, утверждает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 15 октября этого года занимает вторую позицию в списке вместе с 15 октября 2007 года, когда в Москве тоже был снег.

При этом выпавший снег скоро растает. По словам синоптика, в следующий раз он ожидается только в конце октября.

