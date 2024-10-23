Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте "Серебряное наставничество"

Проект "Серебряное наставничество" связал два поколения. Москвичи старшего поколения делятся с подростками житейской мудростью, а подростки в свою очередь учат наставников пользоваться гаджетами.

Сергей Собянин рассказал, что проект стартовал в марте прошлого года. За полтора года состоялось более 500 различных мероприятий. В проекте принимают участие больше половины детей, живущих в центрах содействия семейному воспитанию.