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23 октября, 11:45

Общество

Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте "Серебряное наставничество"

Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте "Серебряное наставничество"

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Проект "Серебряное наставничество" связал два поколения. Москвичи старшего поколения делятся с подростками житейской мудростью, а подростки в свою очередь учат наставников пользоваться гаджетами.

Сергей Собянин рассказал, что проект стартовал в марте прошлого года. За полтора года состоялось более 500 различных мероприятий. В проекте принимают участие больше половины детей, живущих в центрах содействия семейному воспитанию.

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