"Интервью": Денис Симачев – о московских трендах

Денис Симачев – известный дизайнер, диджей, подаривший свое имя легендарному московскому бару. Он дал первое за несколько лет телеинтервью.

Его поводом стала модная коллаборация с каналом "Москва 24" – коллекция одежды для современного москвича. Ведущий Стас Кулик обсудил с Денисом московские тренды, ужасы фейсконтроля, секреты бизнеса и моду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.