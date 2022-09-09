"Интервью": Петр Бирюков – о подготовке к Дню города и отопительном сезоне

Все о подготовке к Дню города, отопительном сезоне и развитии Москвы рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как украшают Москву к Дню города? Сколько коммунальщиков будут следить за чистотой улиц в праздники? И благоустройство каких улиц

завершили к дню рождения столицы? Подробнее – в программе "Интервью".