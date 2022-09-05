"The City": подборка российских сериалов этой недели

Для москвичей составили подборку лучших российских сериалов этой недели. Например, выходит сериал "Стая".

В центре сюжета группа подростков, которые должны сесть в тюрьму. Но в итоге вместо заключения их ждет самый настоящий поход в горы. Дело в том, что одна из социальных работниц ФСИН по имени Рита верит, что ребята просто сбились с пути и их еще можно вернуть на путь истинный. Героиня убеждает чиновников провести эксперимент – отправить осужденных подростков в поход, который поможет им поймать дзен, отпустить прошлое, научится уважать других.

Однако все заканчивается гибелью одного из надзирателей. Риту берут в заложники, а компания молодых ребят превращается почти в стаю диких зверей.

Подробнее – в сюжете проекта The City.