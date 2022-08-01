Вышел трейлер сериала "Андор" по "Звездным войнам"

Видео: youtube.com/Star WarsКинокомпания Disney представила трейлер нового сериала "Андор" по вселенной "Звездных войн", который станет спин-оффом полнометражного фильма "Изгой-один".
В двухминутном видео, пропитанном мрачной атмосферой оригинальной картины, представлены различные локации далекой-далекой галактики и основные персонажи сериала. В частности, в ролике можно увидеть главного героя сериала Кассиана Андора в исполнении Диего Луны и Со Герреру, которого, как и в "Изгое-один", сыграл Форест Уитакер.
Премьера сериала состоится 21 сентября, хотя первоначально она была запланирована на 31 августа. Фанаты "Звездных войн" смогут увидеть сразу три первых эпизода.
Ранее стало известно, что режиссер Джон Уоттс снимет сериал Grammar Rodeo по вселенной "Звездных войн". Кристофер Форд займется сценарием к шоу, которое создатели называют "галактической версией" приключенческих фильмов Стивена Спилберга 1980-х годов. Сюжет шоу не раскрывается.
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