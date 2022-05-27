Джуд Лоу сыграет в сериале по мотивам "Звездных войн"

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Британский актер театра и кино Джуд Лоу сыграет в сериале Star Wars: Skeleton Crew, действие которого развернется в мире "Звездных войн". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Проект расскажет историю группы детей, которые пытаются найти дорогу домой. Роль Лоу пока не названа.
Режиссером сериала назначен Джон Уоттс, наиболее известный по работе над трилогией о Человеке-пауке с Томом Холландом. Также к участию приглашен сценарист Кристофер Форд.
Проект Star Wars: Skeleton Crew начнут снимать летом 2022 года. Исполнительными продюсерами сериала выступят Джон Фавро и Дейв Филони.
Ранее в мае скончался создатель "Звезды смерти" в фильме "Звездные войны" Колин Кантуэлл. Художнику было 90 лет. Последние годы жизни он страдал от болезни Альцгеймера.
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