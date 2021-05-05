Disney анонсировала новый световой меч из "Звездных войн"

Пластиковый меч анонсировали месяц назад, однако подробная информация появилась только сейчас.
Так, стало известно, что новая версия популярной среди поклонников игрушки представляет собой меч с выдвижным пластиковым лезвием и светодиодами. Благодаря функции выдвижения будет создаваться эффект "зажигания", которое было показано в фильмах.
В радио КП отметили, что в старых версиях имеется схожая конструкция, однако лезвие меча всегда остается на рукоятке. Цена такой модели составляет 200 долларов (15 тысяч рублей). Поклонники полагают, что новинку можно будет приобрести по такой же цене или немного дороже.
Пока неизвестна точная дата выхода игрушки в продажу. Предполагается, что это случится одновременно с открытием нового тематического отеля Disney Star Wars: Galactic Starcruiser в 2022 году.
Накануне весь мир отпраздновал День "Звездных войн". Одна из акций прошла на Тайване.
Поклонники космической киносаги собрались на последнем этаже самого высокого небоскреба. Фанаты "Звездных войн" в костюмах героев призвали носить маски в пандемию коронавируса.
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