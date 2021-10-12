Косплееры из Якутии сделали новый корабль из "Звездных войн"

Фото: instagram.com/just.ayaal
Косплееры из Якутии за три месяца сделали новый корабль из "Звездных войн", сообщает РИА Новости.
Он расположился в молодежном парке "Урдэл". Автор проекта Айаал Федоров рассказал, что команда из шести человек создала истребителя "Крестокрыл" (Х-Wing). Каждый отвечал за свою часть работы.
Идея родилась из желания предоставить жителям Якутии возможность в реальности увидеть и прикоснуться к космическим объектам, подчеркнул Федоров.
"На этот раз мы как следует закрепили корабль. Поставили его в более надежное место. Вокруг корабля стоят деревья, они мешают ветру", – отметил он.
В марте в парке появился макет звездолета из сериала "Мандалорец". По словам автора проекта, во втором сезоне Razor Crest ("Лезвие бритвы") космический корабль главного героя сериала взорвали, поэтому пришла идея стать первыми, кто его "восстановит". В апреле его постигла участь "прототипа" – из-за сильного порыва ветра он превратился в обломки.
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