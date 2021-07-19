Компьютерная игра подтвердила поражение вермахта

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Цель новой видеоигры War in the East 2 от Matrix Games – разобраться, каким образом СССР удалось одержать победу над Третьим рейхом. Об этом сообщает Pravda.ru.

"На цифровой карте, разделенной на сетку из 45 тысяч шестиугольников, играющие за вермахт и Красную армию контролируют более шести тысяч дивизий, соединений и эскадрилий", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что War in the East 2 – это расширенное и обновленное издание игры 2010 года. Геймер может одновременно отслеживать количество танков и грузовиков в рабочем состоянии, военные и административные компетенции отдельных военачальников и тыловое обеспечение.

В видеоигре подразумевается, что успех на поле боя зависит от нескольких составляющих. В их числе – моральный дух, боевой опыт, усталость войск, навыки ведения боя, усталость командиров.

По замыслу создателей War in the East 2, фюрер и его фельдмаршалы не ожидали, что снабжение войск станет проблемой, однако это не совпадает с действительностью. Об этом подробно написал английский военный историк и теоретик Бэзил Генри Лиддел Гарт.

Начиная операцию "Барбаросса" с хорошо оснащенных баз в Восточной Пруссии, Польше и Румынии, игроки доставляют топливо, боеприпасы и продовольствие по железной дороге на склады, откуда их развозят грузовиками и на подводах.

Немецкие танки атакуют окруженные части Красной армии. Группа армий "Центр" без проблем захватывает Минск, в то время как группа армий "Север" приближается к Ленинграду, а группа армий "Юг" – к Киеву. Вместе с тем пропускная способность железных дорог ограничена, а грузовиков оказывается недостаточно.

Суть игры сводится к тому, что наступление вермахта на Москву ни при каких обстоятельствах не могло быть успешным.

Ранее стало известно, что в России уже два года растет популярность игровой индустрии. Потребительский интерес к игровым гаджетам и комплектующим резко увеличился весной прошлого года на фоне пандемии и изоляции.

