Blizzard перевыпустит культовую игру Diablo II с современной графикой

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Фото: youtube.com/Diablo RU
Американская компания-разработчик Blizzard анонсировала выход ремейка культовой ролевой игры Diablo II с современной графикой.
Ремастер игры был анонсирован в ходе онлайн-конференции BlizzConline. Также на YouTube-канале студии опубликовали видео обновленного геймплея.
В частности, исходные двухмерные изображения были преобразованы в 3D-графику. Отмечается, что при желании геймеры смогут переключать графику прямо в игре.
В перевыпущенную Diablo II были добавлены поддержка широкоформатных дисплеев, контроллеров для компьютеров и динамическое освещение.
Ремейк будет доступен на ПК, Xbox Series X и S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 и Nintendo Switch. Сроки выхода Diablo II Resurrected не уточняются.
Оригинальная игра Diablo II была выпущена в 2000 году и стала одной из наиболее продаваемых. Также она послужила образцом для многих последующих игр в этом жанре.
Один из представителей студии Activision Blizzard Studios Ник ван Дайк ранее заявил, что работает над сериалами, основанными на видеоиграх Diablo и Overwatch.
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