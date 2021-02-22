Blizzard перевыпустит культовую игру Diablo II с современной графикой

Американская компания-разработчик Blizzard анонсировала выход ремейка культовой ролевой игры Diablo II с современной графикой.

Ремастер игры был анонсирован в ходе онлайн-конференции BlizzConline. Также на YouTube-канале студии опубликовали видео обновленного геймплея.

В частности, исходные двухмерные изображения были преобразованы в 3D-графику. Отмечается, что при желании геймеры смогут переключать графику прямо в игре.

В перевыпущенную Diablo II были добавлены поддержка широкоформатных дисплеев, контроллеров для компьютеров и динамическое освещение.

Ремейк будет доступен на ПК, Xbox Series X и S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 и Nintendo Switch. Сроки выхода Diablo II Resurrected не уточняются.

Оригинальная игра Diablo II была выпущена в 2000 году и стала одной из наиболее продаваемых. Также она послужила образцом для многих последующих игр в этом жанре.

Один из представителей студии Activision Blizzard Studios Ник ван Дайк ранее заявил, что работает над сериалами, основанными на видеоиграх Diablo и Overwatch.