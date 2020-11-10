Эксперты предсказали, что новый Xbox обгонит по продажам PlayStation 5

Фото: playstation.com

Новый Xbox Series может стать популярнее PlayStation 5, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

В частности, некоторые из них полагают, что преимуществом станет дешевизна консоли Series S. Кроме того, в ней будет доступна возможность подписки на игры Game Pass за 900 рублей в месяц.

Эксперты полагают, что это станет конкурентным преимуществом в сравнении с PlayStation, где стоимость игр может достигать 4-5 тысяч рублей. Систему Game Pass оценили эксперт категории "Электроника" Кирилл Родин и сооснователь Gaijin Entertainment Антон Юдинцев.

"Играть на Xbox Series X/S может быть выгоднее благодаря подписочному сервису Game Pass. Поэтому консоли стартуют с примерно равных позиций", – заявил Юдинцев.

Релиз Xbox Series X и Series S состоится 10 ноября. PlayStation 5 поступит в продажу через несколько дней. Согласно данным "М.Видео-Эльдорадо", половина проданных консолей в 2020 году пришлась на четвертое поколение продукции Sony.

Ранее сообщалось, что PlayStation 5 поступит в продажу с 12 ноября в семи странах, включая США. 19 ноября ее можно будет приобрести в других странах мира. Пользователи имели возможность с 17 сентября оформить предзаказ на PlayStation 5. Сообщалось, что стоимость продукции составить 499 долларов.